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“Стане кінцем для всіх”: Зеленський про погрози Путіна застосувати ядерну зброю

&#8220;Стане кінцем для всіх&#8221;: Зеленський про погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Фото: REUTERS

Росія навряд чи наважиться використати ядерну зброю, адже одна річ – бути вбивцею, а інша – самогубцем.

Про це в інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit заявив президент України Володимир Зеленський.

“Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Самогубство – інша справа. Будь-яке застосування ядерної зброї стане кінцем для всіх, а не тільки для того, хто її застосує. Ця Путінська погроза демонструє слабкість”, – заявив Зеленський.

Він переконаний, що ядерною зброєю погрожують тоді, коли інші аргументи не працюють. Він також висловив упевненість, що Росія усвідомлює катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї.

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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