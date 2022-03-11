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США, ЄС і G7 мають намір скасувати для РФ торговий статус «найбільшого сприяння», — AP

посольство США

Про це пише AP.

За інформацією видання, 11 березня американський президент Джо Байден, ЄС і G7 оголосять про скасування для Росії статусу «найбільшого сприяння». Це дозволило б США та союзникам вводити мита на російський імпорт, посилюючи ізоляцію економіки РФ у відповідь на її вторгнення до України.

До таких кроків Джо Байден вдається на тлі вимог про скасування торговельних відносин США й Росії. Зокрема, ужити заходів проти РФ вимагає президент України Володимир Зеленський.

У Білому домі заявили, що Джо Байден виступить 11 березня, щоб оголосити про «дії, щоб продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України».

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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