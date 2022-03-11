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РФ використовує Білорусь як плацдарм для літаків, — НАТО

Російська сторона використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні

Про це CNN розповів директор тактики НАТО Дені Гійом.

Повідомляється, що ця інформація підтверджується даними, які збирають літаки-розвідники НАТО на кордоні Польщі з Україною.

Гійом заявив, що напередодні 2-а льотна ескадрилья НАТО зафіксувала не менше 12 російських літаків на аеродромах в Білорусі. Через кілька годин не менше дев’яти з них вторглися в повітряний простір України

За його словами, в один день минулого тижня сили НАТО зафіксували близько 20 російських літаків, які прямували на Київ з Білорусі.

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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