Резніков: Російські окупанти вбили більше цивільних українців, ніж загинуло в бою військових

Резніков наголосив, що супротив російській агресії триває вже два тижні.

«Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо… А ми не просто тримаємось. Ми вже переходимо до контратак. Плани ворога зламані. Весь світ це бачить і намагається осягнути зміни. Щиро дякую усім нашим захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву. Медикам, рятувальникам, волонтерам. Разом – ми сила, яку не здолати», — сказав міністр оборони.

Резніков наголосив, що зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну.

«Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених», — заявив голова Міноборони.

Резніков зазначив, що ми помстимося за кожного українця, і кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини.

«Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові», — сказав Резніков.

Він також додав, що зараз пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів.