Президент Литви закликав готуватися до “тотальної оборони”

Президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи у Сеймі, закликав до нової національної домовленості щодо зовнішньої політики і нацбезпеки, яка відображала би зміну безпекової ситуації з нападом Путіна на Україну.

Про це повідомляє LRT, пише «Європейська правда».

Він зазначив, що світ вже усвідомив зміну ситуації, нагадавши про безпрецедентні санкції проти Росії та допомогу, яку Україна отримує від заходу, зміцнення східного флангу Альянсу.

Науседа сказав, що одним з пріоритетних завдань на найближчий час вважає підтримку України на усіх напрямках, а другим — підвищення стійкості та обороноздатності самої Литви.

«Я пропоную нову національну угоду щодо зовнішньої політики й оборони, яка би відображала фундаментальну зміну ситуації. Вчорашні підходи і темпи більше не підходять для реагування на нинішні загрози», — зазначив президент.

За його словами, на усіх рівнях, починаючи від кожного особисто, варто готуватися до «тотальної оборони».

Гітанас Науседа заявив, що витрати на оборону потрібно збільшувати швидко — до 2,5% цьогоріч та до 3% з наступних років, оновлювати озброєння, збільшувати запаси на складах, збільшувати резерв армії, покращувати протиповітряну оборону, розгортати інфраструктуру для того, щоб розмістити більші сили НАТО на території Литви.