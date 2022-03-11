Под Херсоном украинские защитники уничтожили начальника разведки полка РФ

В ходе нападения на аэропорт в Херсоне погибли два оккупанта: гвардии майор Андрей Бурлаков и гвардии сержант Владимир Орешко. Оба военнослужащих родом из российской Анапы, сообщают местные СМИ.

Бурлаков занимал должность заместителя начальника штаба по разведке, начальника разведки полка. Орешко был командиром отделения технического обслуживания ремонтного взвода полка.

27 февраля десантно-штурмовые подразделения РФ попытались захватить аэропорт Херсона и организовали артиллерийскую разведку, “выявляя наиболее важные цели для подавления артиллерией полка”.

Во время боя украинские защитники подбили машину, в которой ехал Бурлаков. Он погиб на месте.

Второй оккупант находился с ремонтно-эвакуационным отделением в колонне главных сил. В ходе перемещения колонна оккупантов была атакована украинским беспилотником. От обстрела загорелись несколько автомобилей. Орешко попытался эвакуировать технику в безопасное место, но от взрыва машины с боеприпасами снаряд попал в его автомобиль. Транспорт загорелся, и оккупант погиб на месте.