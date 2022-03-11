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По Івано-Франківську був удар – мер

В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту, а система тривоги не спрацювала, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Джерело: Марцінків у Facebook і Telegram, «Суспільне новини»

Пряма мова Марцінківа: «Ворог завдав удару по Франківську! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги».

Деталі: Міський голова Івано-Франківська Марцінків підтвердив, що у місті були вибухи.

Він попросив людей, які живуть у районі аеропорту, покинути ці місця – зокрема, жителів Опришівців і Кришівців.

Електроавтотранс повідомив, що тимчасово обмежили рух транспорту в районі аеропорту.

Марцінків попросив жителів Івано-Франківська не виставляти фото й місце вибухів, аби не здавати ворогу локації.

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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