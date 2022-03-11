Під Києвом стоять кадирівці, які не дають відступати військам РФ – Веніславський » По Івано-Франківську був удар – мер В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту, а система тривоги не спрацювала, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Джерело: Марцінків у Facebook і Telegram, «Суспільне новини» Пряма мова Марцінківа: «Ворог завдав удару по Франківську! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги». Деталі: Міський голова Івано-Франківська Марцінків підтвердив, що у місті були вибухи. Він попросив людей, які живуть у районі аеропорту, покинути ці місця – зокрема, жителів Опришівців і Кришівців. Він попросив людей, які живуть у районі аеропорту, покинути ці місця – зокрема, жителів Опришівців і Кришівців. Електроавтотранс повідомив, що тимчасово обмежили рух транспорту в районі аеропорту. Марцінків попросив жителів Івано-Франківська не виставляти фото й місце вибухів, аби не здавати ворогу локації.