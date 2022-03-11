Під Києвом стоять кадирівці, які не дають відступати військам РФ – Веніславський

У лавах російських військ, що намагаються захопити Київ, є так звані «загороджувальні загони», які не дають відступати солдатам.
Джерело: член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом, «Суспільне»
Пряма мова: «Є інформація, що в окупаційних військах створюються «загороджувальні загони». Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни».
Деталі: За словами Веніславського, такі спеціальні загони кадирівців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.
Веніславський вбачає в цьому привід для оптимізму, «тому що ворог потужний, але не непереможний».
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