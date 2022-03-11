Пентагон: РФ випустила по Україні понад 775 ракет

Російські війська з початку вторгнення запустили понад 775 ракет в Україну.

Про це заявив у четвер високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNBC.

Посадовець, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що це ракети «всіх мастей» і «різних видів», включаючи ракети малої, середньої дальності, балістичні та крилаті.

Чиновник сказав, що Пентагон помітив збільшення запусків ракет на тлі зупинки наземних рухів.

«Ми, безумовно, помітили збільшення, як ми називаємо, вогню на великі відстані, бомбардування, запуску ракет, як з літаків, так і з мобільних пускових установок на землі», – сказав чиновник.

Напередодні повідомлялося, що Росія випустила по Україні 710 ракет.