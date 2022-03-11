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Moody’s знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 нефінансових російських компаній.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Відомо, що міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 російських компаній після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.

«Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової странової стелі — «Caa2». Прогнози для всіх рейтингів «негативні», що відображає істотні ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі і скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу», – додають у повідомленні.

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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