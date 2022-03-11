Літаки Росії завдали удару по білоруському селу Копані

Російські літаки нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані у Білорусі.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначено, що це зробили задля того, аби втягнути Збройні сили Білорусі у війну з Україною.

Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині.

Сьогодні о 14.30 від прикордонної служби надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь).

Потім зайшли на територію України, розвернулись над українським н. п. Горидичи та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь). Повідомлено, що бомби впали й на українську територію

Фото зроблено українськими прикордонниками за кількасот метрів до кордону з Білоруссю.

Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.