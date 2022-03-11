Лише прямі збитки від війни сягають 120 мільярдів доларів

Збитки, які російська армія нанесла інфраструктурі України, сягають щонайменше 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн гривень.
Про це перший заступник міністерки економіки Денис Кудін розповів в етері телеканалу «Рада».
Він зазначив, що відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.
«У нас два основні підходи – це прямі одноразові втрати, скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні», – пояснює Кудін. «Другий метод – обсяг втрат валового внутрішнього продукту».
Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України, що означає скорочення експорту металів, які займали значну частку структури експорту. Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дають можливості експортувати кукурудзу, пшеницю, олію соняшникову, які становлять український агроекспорт.
Він зазначив, що за першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд доларів, «і ця цифра зростатиме кожний наступний день».
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