Бійці ССО взяли ще один ЗРГК «Панцырь-С1», це вже третя трофейна система Енергоатом відмовляється закуповувати російське ядерне паливо » Коротко про ситуацію — ми починаємо вигравати. Коротко, бо часу немає, про події зараз. (думки) 1. РФ вже не може захопити всю Україну. Та й навіть Київ — бліцкріг провалився. В основному в зв»язку з тим, що боєздатність оккупантів виявилася на порядок гіршою за ЗСУ та тероборону. Також наша ППО виявилась в більшості регіонів України ефективною, та й мобілізаця вже дає результати — близько 100 000 ++ воїнів отримали зброю. 2. Тому ворог підступно бомбить мирних мешканців та руйнує інфраструктуру. Це — фаза на виснаження економіки. Але в нас є резерви — Захід надає економічну допомогу, ми мобілізуємося. Тут не так поки страшно, але складнощі будуть. Загибель мирних українців, підприємства, комунальні служби, енергетика. 3. Тим часом в РФ продовжується своя мобілізація. Таемно — військових, резервістів та просто різних дятлів. Десь до 200 тис ++ Ми їх випереджаємо за темпами мобілізації. Також, після прийняття нового бюджету допомоги від США та НАТО будемо випереджати за озброенням частин. На день зара прилітає 20+ літаків, які кожен день розвантажують зброю (це не я пишу — CNN) 4. Ще одна ознака змін — колонна довжиною 60км, яка рухалась на Київ — розпорошена, та ховається (що залишилось після ударів) по маленьких містах на Київщині. Там вони укріплюются, готовляться прийняти резерви, створити забезпечення. Тобто — окопуються. Готуються вже не наступати, а тримати оборону, поки не накоплять сил. А сил в них є багато, тільки вони непідготовлені, невмотивовані, та вони нас бояться. Якщо узагальнити — бліцкріг ми відбили, тепер переходимо до затяжного протистояння. Це стане зрозуміло вже найближчих 1-2 тижнів. Далі війна може продовжуватись місяці, а може й більше. Але — в нас є резерви, в першу чергу від наших західних партнерів, є сили — весь український нарід готовий боронити дежраву. Тому — нам буде важко, дуже важко найближчі місяці. Викурювати війська ворога, атакувати та захищатися, відновлювати зруйноване кожен день. Та перспектива проста — Росія та Кремль вже програють. Ми моли програти кілька битв, нас бомбардують як Лондон в 1940, але ми встояли, ми перегрупувалися. Ми вже практично на всіх напрямках зупинили ворога. Ми готові битися та виграти. І виграємо цю війну. Бо росіяни хочуть, щоб ми всі вмерли, а ми хочемо жити. Тому тут немає компромісів. Тільки смерть росіянам! Смерть ворогам! Слава Україні! Виталий Рождаев