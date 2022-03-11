Китай призвал к мирному урегулированию конфликта в Украине

Китай стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине с учетом интересов всех заинтересованных сторон, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на ее скорейшее урегулирование, — сообщил он на пресс-конференции. — Китай всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга».

По словам главы правительства, при решении украинского вопроса Пекин намерен проводить «свободную, независимую и мирную политику».

«При выстраивании двусторонних отношений мы никогда не действуем против третьей стороны», — подчеркнул он.