 
«  
  »

Китай призвал к мирному урегулированию конфликта в Украине

Китай стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине с учетом интересов всех заинтересованных сторон, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на ее скорейшее урегулирование, — сообщил он на пресс-конференции. — Китай всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга».

По словам главы правительства, при решении украинского вопроса Пекин намерен проводить «свободную, независимую и мирную политику».

«При выстраивании двусторонних отношений мы никогда не действуем против третьей стороны», — подчеркнул он.

11 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  