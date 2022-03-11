Коротко про ситуацію — ми починаємо вигравати. РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1165 бронемашин, 353 танки, 125 систем артилерії, 57 літаків і 31 засобів ППО, – Генштаб » Енергоатом відмовляється закуповувати російське ядерне паливо нергоатом відмовляється від закупівлі російського ядерного палива та прискорить виробництво в Україні паливних касет на основі американської технології Про це повідомив Енергоатом у телеґрамі. «Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива», — ідеться в заяві. Для цього Енергоатом й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Також компанія прискорить створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замінити російське паливо.