Енергоатом відмовляється закуповувати російське ядерне паливо

нергоатом відмовляється від закупівлі російського ядерного палива та прискорить виробництво в Україні паливних касет на основі американської технології
Про це повідомив Енергоатом у телеґрамі.
«Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива», — ідеться в заяві.
Для цього Енергоатом й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Також компанія прискорить створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замінити російське паливо.
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