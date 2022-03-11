Deutsche Bank не йде з РФ, бо це «суперечить їхнім цінностям»

У німецькому Deutsche Bank заявили, що не виходять з РФ, бо це «суперечить їхнім цінностям».

Про це заявив виконавчий директор Крістіан Сьюінг у записці до співробітників Deutsche Bank, передає Reuters.

«Нас часто запитують, чому ми не повністю виходимо з Росії. Відповідь полягає в тому, що це суперечить нашим цінностям», – сказав Сьюінг.

«У нас є клієнти, які не можуть виїхати з Росії за одну ніч», – додав він.

Агентство додає, що така позиція банку викликала різку критику з боку низки інвесторів та політиків, які звинувачують Deutsche Bank у тісних зв’язках з Росією.

Так, інвестор Білл Браудер, який багато років проводив кампанії з викриття корупції в РФ, сказав, що позиція Deutsche Bank «повністю суперечить міжнародній діловій спільноті і призведе до негативної реакції, втрати репутації та бізнесу на Заході».

«Я буду здивований, якщо вони зможуть зберегти цю позицію, оскільки ситуація в Україні продовжує погіршуватися», – сказав він у коментарі Reuters.

Колишній депутат Бундестагу і відомий борець з фінансовою злочинністю Фабіо Де Масі зазначив, що Deutsche Bank має тісні зв’язки з російською елітою, багато з представників якої зіткнулися із санкціями, і що ці відносини повинні припинитися.

Відповідаючи на критику свого рішення залишитися, Deutsche Bank повторив заяву, що дотримуватиметься санкцій і «уважно стежить за ситуацією». Там додали, що банк може адаптувати свій підхід «за потреби».