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Британська розвідка заявила, що Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями

У Міністерстві оборони Британії заявляють, що російські війська попри «низький прогрес» можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

«Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також додають, що російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу. Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір.

«Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням», – зазначають у розвідці.

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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