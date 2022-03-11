YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ Байден оголосив нові санкції США проти Росії: заборона імпорту товарів та нових інвестицій » Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00 Білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже сьогодні, 11 березня Про це повідомляє офіційний Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки За інформацією джерела, після першого раунду переговорів у Москві президент РФ Володимир Путін і самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко зробили по одному дзвінку. «Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00», — йдеться у повідомленні. У п’ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі