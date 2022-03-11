 
«  
  »

Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00

Білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже сьогодні, 11 березня

Про це повідомляє офіційний Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

За інформацією джерела, після першого раунду переговорів у Москві президент РФ Володимир Путін і самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко зробили по одному дзвінку.

«Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00», — йдеться у повідомленні.

  • У п’ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі
11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  