Бійці ССО взяли ще один ЗРГК «Панцырь-С1», це вже третя трофейна система

Бійці Сил спеціальних операцій внаслідок успішної операції взяли ще один трофейний самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцырь-С1».

Про це повідомляється на сторінці Командування. ССО.

Згідно з даними дослідники з oryxspioenkop.com, які відстежують знищену, пошкоджену, покинуту тощо техніку російських окупаційних військ, вже четвертий втрачений для рашистів «Панцырь», з яких три машини – цілі, трофейні.

Загалом сьогодні досить «врожайний» день на трофейну техніку окупантів – раніше ми розповідали, що одразу рота танків рашистів стала трофеєм ЗСУ на Чернігівщині.