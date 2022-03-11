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Бійці ССО взяли ще один ЗРГК «Панцырь-С1», це вже третя трофейна система

Бійці Сил спеціальних операцій внаслідок успішної операції взяли ще один трофейний самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцырь-С1».

Про це повідомляється на сторінці Командування. ССО.

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Згідно з даними дослідники з oryxspioenkop.com, які відстежують знищену, пошкоджену, покинуту тощо техніку російських окупаційних військ, вже четвертий втрачений для рашистів «Панцырь», з яких три машини – цілі, трофейні.

Загалом сьогодні досить «врожайний» день на трофейну техніку окупантів – раніше ми розповідали, що одразу рота танків рашистів стала трофеєм ЗСУ на Чернігівщині.

11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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