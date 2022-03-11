Байден планує позбавити РФ статусу постійного торгового партнера

Президент Джо Байден оголосить у п’ятницю, що США разом з G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу «найбільшого сприяння» для Росії, що передбачає постійні нормальні торгові відносини в США.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Очікується, що кожна країна впровадить цей захід на основі своїх національних процесів. Джерела відзначили зусилля Конгресу щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин з РФ.

Байден оголосить про це в п’ятницю, а потім, як очікується, у Конгрес буде внесений відповідний законопроєкт.

Раніше в четвер CNN повідомляв, що двопартійні переговори в Сенаті набувають форми, щоб вжити більш агресивних дій щодо торгового статусу Росії — після того, як Білий дім фактично пом’якшив прийнятий Палатою представників законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США.

Попередня редакція законодавства містила положення, яке призупиняло постійні нормальні торговельні відносини для Росії та Білорусі. Але Білий дім висловив занепокоєння з приводу цієї частини законопроєкту, і врешті-решт її було вилучено. Законопроєкт про заборону імпорту російських енергоносіїв, який був ухвалений Палатою представників у середу ввечері, просто закликав переглянути статус Росії у Світовій організації торгівлі.

Скасування режиму нормальних торгових відносин відкриє шлях до запровадження вищих мит на російський імпорт.