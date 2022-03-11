Байден оголосив нові санкції США проти Росії: заборона імпорту товарів та нових інвестицій

Про це президент Сполучених штатів заявив у своєму виступі.Байден повідомив про заборону нових інвестицій у будь-який сектор економіки РФ. Крім того США забороняють імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Російської федерації.

Також будуть запроваджені додаткові санкції проти російської еліти та їхніх родин — зокрема проти керівників російських підсанкційних банків та депутатів Держдуми.

Крім того, президент США повідомив про негайне погодження термінової допомоги Україні у сумі $13 млрд. Пакет допомоги уже схвалив Сенат Сполучених штатів Америки.