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Військові кораблі Росії відійшли від Одеси до Криму

Військові кораблі Російської Федерації перебазувалися в порти Криму. Наразі противник не має наміру висаджувати десант в Одесі та області

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Чорноморські Іскандери Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати десант на наше узбережжя, тому що знають, чим це для них скінчитися», – розповідає він.

За його словами, ворога стримано і на рубежах суходолу, зокрема, на позиціях «Херсон — Миколаїв — Кривий Ріг — Вознесенськ — Нововоронцовка Херсонської області».

«Можна констатувати ефективну дію наших систем Протиповітряної оборони та Повітряних сил. За останні чотири доби знищено чотири літаки СУ-25 та два гелікоптери противника. Водночас фіксуємо все більше випадків дезертирства і мародерства серед російських загарбників», – додає Братчук.

10 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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