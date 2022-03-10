Військові кораблі Росії відійшли від Одеси до Криму

Військові кораблі Російської Федерації перебазувалися в порти Криму. Наразі противник не має наміру висаджувати десант в Одесі та області
Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
«Чорноморські Іскандери Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати десант на наше узбережжя, тому що знають, чим це для них скінчитися», – розповідає він.
За його словами, ворога стримано і на рубежах суходолу, зокрема, на позиціях «Херсон — Миколаїв — Кривий Ріг — Вознесенськ — Нововоронцовка Херсонської області».
«Можна констатувати ефективну дію наших систем Протиповітряної оборони та Повітряних сил. За останні чотири доби знищено чотири літаки СУ-25 та два гелікоптери противника. Водночас фіксуємо все більше випадків дезертирства і мародерства серед російських загарбників», – додає Братчук.
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