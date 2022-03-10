Велика Британія шукає способи допомогти Україні захиститися від авіаударів – Джонсон

Велика Британія шукає додаткові способи підтримати захист України у небі, заявив прем’єр-міністр країни Боріс Джонсон.

Про це він написав у своєму твітері, поширивши повідомлення BBC про авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі.

«Небагато речей є більш порочними, ніж бити по вразливих та беззахисних. Велика Британія шукає додаткові способи підтримати Україну, аби захистити її від авіаударів», – прокоментував голова британського уряду.

Джонсон додав, що президента Росії Володимира Путіна притягнуть до відповідальності «за його жахливі злочини».