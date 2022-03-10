В Україні створили сайт для працевлаштування біженців за кордоном

Сайт із пошуку роботи Jooble, що працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування українських біженців в країнах Західної Європи.

За час військової агресії Росії сотні тисяч українців були змушені покинути свої домівки. Для того, щоб люди змогли швидко знайти роботу за кордоном, команда Jooble створила сайт: https://helpukrainians.jooble.org/.

На сайті можна дізнатись:

перелік документів, які необхідні для працевлаштування;

поради, як безпечно знайти роботу;

вакансії, де готові взяти на роботу українців, у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Чехії, Молдові та Німеччині

Наразі на ресурсі доступні вакансії для українців в Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії. Команда Jooble працює над тим, аби якомога швидше поповнювати сайт вакансіями і в інших країнах, що прихистили українців. Інформація про вакансії та інші країни оновлюється щоденно.

Також, окрім вакансій, є короткі поради про те як скласти резюме та працевлаштуватись безпечно, а також інформація про виїзд за кордон для тих українців, які планують зробити це найближчим часом.

Пошук роботи за допомогою Jooble є безкоштовним.