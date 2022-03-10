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В Україні створили сайт для працевлаштування біженців за кордоном

Сайт із пошуку роботи Jooble, що працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування українських біженців в країнах Західної Європи.

 

За час військової агресії Росії сотні тисяч українців були змушені покинути свої домівки. Для того, щоб люди змогли швидко знайти роботу за кордоном, команда Jooble створила сайт: https://helpukrainians.jooble.org/

 

На сайті можна дізнатись: 

  • перелік документів, які необхідні для працевлаштування; 
  • поради, як безпечно знайти роботу; 
  • вакансії, де готові взяти на роботу українців, у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Чехії, Молдові та Німеччині 

 

Наразі на ресурсі доступні вакансії для українців в Польщі, Словаччині, Угорщині,  Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії. Команда Jooble працює над тим, аби якомога швидше поповнювати сайт вакансіями і в інших країнах, що прихистили українців. Інформація про вакансії та інші країни оновлюється щоденно. 

 

Також, окрім вакансій, є короткі поради про те як скласти резюме та працевлаштуватись безпечно, а також інформація про виїзд за кордон для тих українців, які планують зробити це найближчим часом. 

 

Пошук роботи за допомогою Jooble є безкоштовним.

10 марта, 2022 | Category: Новости
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