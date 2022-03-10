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США выделяют 6,5 млрд. долларов на военную помощь Украине и союзникам

Американский Конгресс принял пакет помощи для Украины и союзников в регионе общей стоимостью 13 миллиардов 600 миллионов долларов. Эти деньги будут предназначены на оборонную поддержку Украины, гуманитарную помощь и укрепление восточного фланга НАТО.

Более половины пакета помощи —  6 миллиардов 650 миллионов долларов покроет военные расходы: размещение дополнительных сил США в Восточной Европе, закупки и поставки военного снаряжения для Украины и дополнительное вооружение государств на восточном фланге альянса.

Более 4 миллиардов долларов Конгресс предназначит на помощь для беженцев. Эта сумма охватывает финансирование питания и медицинское обслуживание бегущих от войны граждан Украины, а также дотации для стран и организаций, принимающих беженцев. На экономическую помощь для Украины США выделяют 1 миллиард 800 миллионов долларов.

В документах Конгресса не определена конкретная сумма, которая поступит в Польшу. При этом в пакете предусмотрены средства на реализацию санкций в отношении России, в том числе идентификация и замораживание имущества российских олигархов.

10 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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