Сейм Литви закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Про це повідомляє ЄП з посиланням на LRT.

За резолюцію «Щодо надання Україні статусу країни-кандидата та повноправного членства України в ЄС» проголосували 123 депутати.

«Щодо України потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття до ЄС без зволікань», — зазначають у документі.

У резолюції зазначають, що Україна вже понад десять років тому почала рух до членства, останні п’ять років зміцнює зв’язки з ЄС через Угоду про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було би важливим сигналом підтримки для українців,.

«Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину», — зазначають у тексті.

Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

«Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором — з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні», — зазначила голова комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне.