Повітряні сили ЗСУ показали роботу проти росіян ЗРК Бук » Росіяни намагалися форсувати річку Ірпінь та зайти в Пущу Росіяни намагалися форсувати річку Ірпінь в районі села Мощун Бучанського району. Про це Мілітарний доповідає з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ. Українські військові відкинули противника і зараз населений пункт є вільним від окупантів. Заголом на Поліському напрямку росіяни продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.