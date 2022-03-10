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Військові кораблі Росії відійшли від Одеси до Криму Командувач США: Найефективнішою для України є протитанкова і зенітна зброя, а не МіГ-29 » РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, — Генштаб З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизні втрати росіян становлять: особового складу — понад 12 тис. осіб;

танків — 335 од.;

бойових броньованих машин — 1105 од.;

артилерійських систем — 123 од.;

РСЗВ — 56 од.;

засоби ППО — 29 од.;

літаків — 49 од.;

гелікоптерів — 81 од.;

автомобільної техніки — 526 од.;

кораблів/катерів — 3 од.;

цистерн із ПММ — 60 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 од.