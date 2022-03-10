РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, — Генштаб

З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизні втрати росіян становлять:
- особового складу — понад 12 тис. осіб;
- танків — 335 од.;
- бойових броньованих машин — 1105 од.;
- артилерійських систем — 123 од.;
- РСЗВ — 56 од.;
- засоби ППО — 29 од.;
- літаків — 49 од.;
- гелікоптерів — 81 од.;
- автомобільної техніки — 526 од.;
- кораблів/катерів — 3 од.;
- цистерн із ПММ — 60 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 од.
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