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РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, — Генштаб

З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизні втрати росіян становлять:

  • особового складу — понад 12 тис. осіб;
  • танків — 335 од.;
  • бойових броньованих машин — 1105 од.;
  • артилерійських систем — 123 од.;
  • РСЗВ — 56 од.;
  • засоби ППО — 29 од.;
  • літаків — 49 од.;
  • гелікоптерів — 81 од.;
  • автомобільної техніки — 526 од.;
  • кораблів/катерів — 3 од.;
  • цистерн із ПММ — 60 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 од.
10 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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