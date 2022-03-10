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Порошенко: Я роблю все можливе, щоб підтримати Президента України Зеленського

«Сьогодні в нас Президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе для того, щоб підтримати президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати його позиції,  адже він має бути сильним – завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним війським винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз», – наголосив Порошенко.

Відповідаючи на питання ведучої Люсі Гокінгс щодо необхідності нейтрального статусу України, Порошенко нагадав, що у 2014 році Путін напав на Україну, коли вона була позаблоковою державою. Він зауважив, що справжня мета Путіна – не в цьому.

«Його мета в тому, щоб окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж», – наголошує Петро Порошенко.

«Прошу, дуже уважно вивчіть уроки 1938 року. Ця дата посідає дуже важливе значення у британській історії. А також згадайте про уроки премʼєр-міністра Черчилля, коли він створив уряд національної єдності. Весь світ обʼєднався тоді та атакував Гітлера з метою збереження миру. Повірте, що зараз ситуація така сама», – переконаний п’ятий президент.

10 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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