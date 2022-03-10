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Поблизу Бородянки українські військові знищили російські танки, — Залужний

Валерій Залужний

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка», — написав він.

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10 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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