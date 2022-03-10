Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка», — написав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі
|
|
Поблизу Бородянки українські військові знищили російські танки, — Залужний
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка», — написав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply