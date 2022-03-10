Окупанти вторглися на об’єкти газотранспортної системи, є загроза постачанню газу до Європи, – Оператор ГТС

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

«ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань «ЛНР» потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп’янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об’єктів ГТС», – йдеться в повідомленні.

Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також «Газпром». Оператор ГТС вимагає від окупантів негайно залишити території компресорних станцій та припинити будь-які спроби впливати на роботу ГТС.