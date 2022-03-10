На Чернігівщині українські військові відбили в окупантів 10 танків, ЗРК та евакуаційну машину

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ», передає Еспресо.TV.

«Військові частини та підрозділи оперативного командування «Північ» продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від «асвабадітелєй» найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК «Північ» відбувся бій із переважаючими силами противника», – йдеться у повідомленні.

Відтак, у результаті цього бою в окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.