Міжнародна система грошових переказів Western Union призупиняє діяльність у Росії та Білорусі

Про рішення WU повідомляє Financial post, інформує Еспресо.TV

«Протягом останніх тижнів наші команди працювали над тим, щоб якнайкраще підтримувати наших українських клієнтів, включаючи мільйони вимушених переселенців. Сюди входять пожертвування на підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей. Зрештою, у світлі триваючих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну, ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі», — йдеться у повідомленні.

Компанія Western Union підтримує весь світ у засудженні неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну.

«Усі ми поділяємо шок, невіру та смуток навколо цієї трагедії та гуманітарної катастрофи. Наші серця щиросердечні до народу України та до наших колег, клієнтів, агентів і партнерів, які постраждали. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення проблеми. Водночас нашими пріоритетами залишаються благополуччя та безпека наших співробітників, а також продовження підтримки народу України, включаючи зростаючу кількість біженців, які шукають безпеки», — додали у компанії.

Western Union – це світовий лідер у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів. Платформа Western Union об’єднує понад 200 країн і територій і понад 130 валют.