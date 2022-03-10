Люди з США та ЄС виступають за збільшення допомоги Україні – соціологія

Міжнародне опитування демонструє бажання населення країн Заходу збільшити підтримку фінансової допомоги та допомоги в озброєнні Україні, але обмежене бажання «закритого неба» або тотальної війни.

Джерело: дані соцопитування Cygnal, Gradus Research, Response:A, які є в розпорядженні «Української правди»

Деталі: Переважна більшість українців (89%) просять НАТО доєднатися до боротьби, думки західних респондентів розходяться щодо того, чи надавати Україні повітряну та наземну підтримку у військовій боротьбі із Росією.

Важливо, що у західних країнах удвічі більше респондентів підтримують (повністю або скоріше) рішення використати військові можливості та «закрити небо» над Україною. Прибічників цієї ідеї у США, Британії та ЄС — відповідно 45%,46% та 46%, у той час, як проти неї виступають відповідно 20%, 20% та 17% опитаних.

75% європейських респондентів підтримують, 62% підтримують, 46% підтримують заборону польотів і 38% висловилися за приєднання до військової відповіді. Майже стільки ж, 37%, виступають

Підтримка приєднання до військових дій є трохи нижчою в Польщі, на передовій конфлікту, її висловили 30%. На відміну від Британії, де підтримують військову участь 42%, і, що цікаво, Іспанії, де 57% висловлюють підтримку.

Висвітлення конфлікту в Україні домінує у медіа всіх країн. В усіх опитаних країнах основною соцмережою для отримання інформації про війну є Facebook, лише молода генерація отримує багато інформації в Instagram та TikTok. В усіх опитаних країнах люди, які слідкували за конфліктом через соціальні мережі, прихильно ставляться до Зеленського і значно частіше підтримують будь-які види підтримки України, включно з введенням військ.

Українці, які стежать за війною в соціальних мережах, набагато оптимістичніше ставляться до дій країни та результатів війни.

Засновниця дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк наголошує, що громадяни західних країн заряче підтримують усі форми допомоги Україні.