Легальний статус та грошова допомога: Польща прийняла закон про підтримку українських біженців

За ухвалення документа проголосували 439 депутатів Сейму, 12 були проти, троє утрималися, передає «Укрінформ«.

Спецзакон передбачає надання біженцям з України ідентифікаційного коду (PESEL), їх перебування у Польщі визнаватиметься легальним упродовж 18 місяців. Вони зможуть легально працевлаштуватись, отримають доступ до безкоштовної медицини. Українські учні та студенти матимуть змогу навчатися у школах та університетах.

Завдяки новому закону особи та організації, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога виплачуватиметься максимально упродовж 60 днів. Польська держава також виплатить одноразову допомогу біженцям з України з розрахунку 300 злотих (2,1 тис. грн) на одну особу.

У державному банку BGK буде створено спецфонд, з якого фінансуватиметься допомога для України. Крім того, у бюджеті РП буде створено цільовий резерв.

Водночас спецзакон посилює кримінальну відповідальність за торгівлю людьми та сутенерство, скоєні під час війни в Україні.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого до країни прибуло вже близько 1,4 млн біженців з України.