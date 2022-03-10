 
«  
  »

Генштаб не виключає, що диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб

Генштаб ЗСУ

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначають, що противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

«На Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу», – йдеться в повідомленні.

В Генштабі не виключають  підготовку і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

10 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  