Генштаб не виключає, що диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначають, що противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

«На Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу», – йдеться в повідомленні.

В Генштабі не виключають підготовку і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.