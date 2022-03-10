Гарріс заявила, що «цілеспрямований напад» Росії на мирне населення в Україні має розслідуватись

За її словами, Кремль однозначно здійснив «цілеспрямований напад на мирне населення». Гарріс додала: «ООН встановив процедуру, за якою відбудеться розгляд і розслідування, і ми, звісно, братимемо участь».

При цьому, як вказує CNN, Гарріс утрималась від того, щоб назвати дії Росії в Україні «воєнними злочинами». При цьому президент Польщі Анджей Дуда назвав дії російської армії «варварством» і заявив, що Москва «очевидно» здійснює воєнні злочини в Україні, і що українські біженці, які прибувають до Польщі, мають свідчення цього на своїх телефонах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у зверненні 10 березня заявив про те, що від бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, а кількість поранених – 17. Він додав: «Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. […] Вас притягнуть обов’язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах».

Із часу початку повномасштабної війни Москви 24 лютого у ВООЗ зафіксували принаймні 24 підтверджені атаки росіян на медичні установи в Україні.

Під час візиту до Польщі Гарріс також пообіцяла, що США зроблять «усе необхідне» для допомоги Україні, зокрема, анонсувала додаткові 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, а також підтвердила відданість Вашингтона статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку.

Раніше у четвер зустріч між головами українського та російського МЗС Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у Туреччині закінчилась без досягнення прогресу, проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі., повідомляє «Українська правда».

Кулеба на переговорах закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги. Він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.

«Я почув від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії», — цитує видання українського дипломата.