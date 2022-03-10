Финляндия может пересмотреть свою позицию по вопросу о присоединении к НАТО

Президент страны дал понять, что теперь не исключает возможности вступления в альянс
Финляндия может пересмотреть свою политику в отношении членства в НАТО в свете российского вторжения в Украину. Об этом заявил в четверг президент страны Саули Ниинисте.
В последний раз власти Финляндии проводили официальный анализ внешней политики страны всего полтора года назад, однако начавшаяся война между Украиной и Россией заставила финское руководство по-новому взглянуть на международные связи и альянсы.
У многих граждан Финляндии, которая в XX веке дважды воевала с Россией и имеет с ней общую границу протяженностью почти 1,5 тыс. км, до сих пор сохраняется настороженное отношение к Москве. Число финнов, выступающих за присоединение к НАТО, которое в последние годы колебалось в районе 20%, в последний месяц начало расти.
«После того, как будет проведен анализ рисков и альтернатив, настанет время для принятия решения», – сказал, выступая перед журналистами, Ниинисте по поводу вопроса о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе. – У нас имеются безопасные способы решения вопроса о нашем будущем. Нам следует тщательно их рассмотреть – не затягивая, но тщательно».
При этом финский лидер отказался называть какие-либо конкретные временные рамки.
В минувшие выходные президента Финляндии принял в Белом доме президент Джо Байден.
На пятницу, 11 марта, запланирован телефонный разговор финского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ниинисте не стал говорить о том, какие вопросы он намерен с ним обсудить.
Одновременно финские власти заявили, что они пополняют стратегические резервы страны на случай чрезвычайной ситуации, включая обновление запасов горючего и товаров первой необходимости.
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