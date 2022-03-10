Две недели войны: эксперты констатируют провал путинского блицкрига Міжнародна система грошових переказів Western Union призупиняє діяльність у Росії та Білорусі » Финляндия может пересмотреть свою позицию по вопросу о присоединении к НАТО Президент страны дал понять, что теперь не исключает возможности вступления в альянс Финляндия может пересмотреть свою политику в отношении членства в НАТО в свете российского вторжения в Украину. Об этом заявил в четверг президент страны Саули Ниинисте. В последний раз власти Финляндии проводили официальный анализ внешней политики страны всего полтора года назад, однако начавшаяся война между Украиной и Россией заставила финское руководство по-новому взглянуть на международные связи и альянсы. У многих граждан Финляндии, которая в XX веке дважды воевала с Россией и имеет с ней общую границу протяженностью почти 1,5 тыс. км, до сих пор сохраняется настороженное отношение к Москве. Число финнов, выступающих за присоединение к НАТО, которое в последние годы колебалось в районе 20%, в последний месяц начало расти. «После того, как будет проведен анализ рисков и альтернатив, настанет время для принятия решения», – сказал, выступая перед журналистами, Ниинисте по поводу вопроса о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе. – У нас имеются безопасные способы решения вопроса о нашем будущем. Нам следует тщательно их рассмотреть – не затягивая, но тщательно». При этом финский лидер отказался называть какие-либо конкретные временные рамки. В минувшие выходные президента Финляндии принял в Белом доме президент Джо Байден. На пятницу, 11 марта, запланирован телефонный разговор финского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Ниинисте не стал говорить о том, какие вопросы он намерен с ним обсудить. Одновременно финские власти заявили, что они пополняют стратегические резервы страны на случай чрезвычайной ситуации, включая обновление запасов горючего и товаров первой необходимости.