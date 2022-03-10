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Цивільним українцям дозволили вбивати окупантів у період воєнного стану любою зброєю

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким під час воєнного стану цивільні українці можуть убивати окупантів і не нести за це відповідальності

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За законом, під час воєнного стану українці, іноземці й люди без громадянства в Україні можуть давати відсіч окупантам, отримати вогнепальну зброю й боєприпаси для неї. Використання зброї цивільними для боротьби з військами РФ прирівняли до її застосування військовими.

Вогнепальну зброю й боєприпаси необхідно буде здати не пізніше за 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. За порушення цієї вимоги загрожує кримінальна відповідальність.

«У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї», — ідеться в законі.

Громадяни не нестимуть відповідальності за використання вогнепальної зброї проти окупантів, якщо застосовуватимуть її в порядку, визначеному законом.

Документ набув чинності 4 березня.

10 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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