Без жодної компенсації: Зеленський підписав закон про примусове вилучення майна РФ в Україні

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України, передає Еспресо.TV.

Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) РФ як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відтак, відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.