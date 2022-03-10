92% украинцев убеждены, что страна отразит агрессию РФ, 57% верят, что это будет в ближайшие недели – соцопрос «Рейтинга»

В Украине 92% граждан убеждены, что страна сможет отразить нападение РФ, и практически каждый день этот показатель растет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» 8-9 марта.

Не обладают такой уверенностью 6% респондентов. Вера в победу доминирует во всех регионах страны.

57% респондентов считают, что Украина сможет победить в войне с РФ уже в ближайшие недели, в частности, 18% опрошенных думают, что Украина победит в течение одной недели, 39% – что за несколько недель. Еще 18% считают, что война будет продолжаться несколько месяцев, только 9% думают, что война закончится через полгода или год. Тех, кто вообще не верит в победу, почти нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

91% опрошенных, думая о ситуации в стране, питают надежду. Лишь 6% чувствуют тупик. Во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.