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За два тижні війни в Маріуполі загинули понад 1100 мешканців, — міськрада

Маріуполь

Про це заявив заступник міського голови Сергій Орлов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Орлов наголосив, що Маріуполь знаходиться під безперервним обстрілом Росії, у місті відбувається геноцид українців.

За інформацією міськради, у місті загинуло щонайменше 1170 мирних мешканців, 47 сьогодні було поховано в братській могилі.

«Люди перебувають без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, та палять дрова.
Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!», — написали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

9 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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