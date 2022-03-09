Росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі «Це не пінг-понг, це про людські життя, не перекидайте відповідальність»: Зеленський закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі » За два тижні війни в Маріуполі загинули понад 1100 мешканців, — міськрада З початку повномасштабної війни проти Росії у Маріуполі загинули понад 1100 мирних мешканців Про це заявив заступник міського голови Сергій Орлов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Орлов наголосив, що Маріуполь знаходиться під безперервним обстрілом Росії, у місті відбувається геноцид українців. За інформацією міськради, у місті загинуло щонайменше 1170 мирних мешканців, 47 сьогодні було поховано в братській могилі. «Люди перебувають без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, та палять дрова.

Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!», — написали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.