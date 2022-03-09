Внесен законопроект о санкциях в отношении лиц, участвующих в операциях с российским золотом

Группа сенаторов США внесла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Центральлного банка России.

Республиканец Джон Корнин, от штата Техас, стал одним из авторов законопроекта.

«Россия берет пример с Венесуэлы, использую лазейку в нынешних санкциях, которая позволяет им отмывать деньги за счет продажи и покупки золота», — отметил сенатор.

Сенатор Ангус Кинг, от штата Мэн, также входящий в число авторов законопроекта, указал, что огромные запасы золота — один из немногих оставшихся активов, которые президент РФ Владимир Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения.

«Вводя санкции против этих запасов, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить проведение все более дорогостоящей военной кампании», — заявил Кинг.