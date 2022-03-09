Великобритания заявила о решении отказаться от импорта российской нефти до конца года

Великобритания постепенно к концу 2022 года прекратит импорт российской нефти в ответ на незаконное вторжение Владимира Путина в Украину, говорится в заявлении британского правительства во вторник.

«Великобритания тесно сотрудничает с США, ЕС и другими партнерами, чтобы положить конец нашей зависимости от российских углеводородов в ответ на российскую агрессию в Украине, признавая различные обстоятельства и сроки перехода. Этот шаг усилит растущее давление на российскую экономику, перекрыв ценный источник дохода», – отмечается в документе.

Согласно ему, отказ от импорта не будет немедленным: у Великобритании, которая закрывает поставками из России 8% всего своего спроса на нефть, будет более чем достаточно времени для корректировки цепочек поставок, поддержки промышленности и потребителей. Правительство будет работать с компаниями в рамках специально созданной Целевой группой по нефти, чтобы помочь им использовать этот период для поиска альтернативных источников.

Лондон отмечает, что на нефть приходится 44% российского экспорта, который обеспечивает 17% доходов федерального бюджета.

По мнению британского правительства, в условиях конкурентного глобального рынка нефти и нефтепродуктов спрос могут удовлетворить альтернативные поставщики. У Великобритании есть различные надежные поставщики кроме России, включая Нидерланды, Саудовскую Аравию и США.

«В качестве еще одного экономического удара по путинскому режиму после его незаконного вторжения в Украину Великобритания перестанет зависеть от российской нефти в течение этого года, основываясь на нашем жестком пакете международных экономических санкций», – приводятся в заявлении слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По данным Лондона, рынок уже подвергает российскую нефть остракизму: почти 70% российской нефти в настоящее время пытаются найти покупателя, а спрос на глобальном рынке будет быстро удовлетворен альтернативными поставщиками. Правительство напомнило, что с 1 марта российским судам запретили заходить в порты Великобритании, а властям были предоставлены новые полномочия по задержанию российских судов.

В заявлении также указывается, что Великобритания не зависит от российского природного газа, который составляет менее 4% поставок, и министры также изучают варианты дальнейшего сокращения этого показателя.

Премьер-министр подтвердил, что правительство разработает энергетическую стратегию, в которой будут изложены долгосрочные планы Великобритании по повышению энергетической безопасности, включая поставки нефти и газа из возобновляемых источников и внутри страны.

Как сообщалось, ранее во вторник о полном отказе от импорта российской нефти заявили США.