Великобритания рассматривает возможность передачи Украине зенитных ракет Starstreak

Великобритания рассматривает возможность безвозмездной передачи Украине высокоскоростных пилотируемых переносных зенитных ракет Starstreak, сообщил министр обороны Великобритании Бэн Уоллес.
«Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо», — сказал Уоллес, передает издание Independent в среду.
Министр также обратил внимание на необходимость увеличить поставки в Украину пайков, медицинского оборудования и другой нелетальной военной помощи.
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