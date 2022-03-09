Внесен законопроект о санкциях в отношении лиц, участвующих в операциях с российским золотом У Харкові відновили українське телевізійне мовлення » Великобритания будет задерживать российские самолеты Великобритания объявила о ряде новых санкций, касающихся российских самолетов и экспорта космической и авиационной техники. Правительство подготовит изменения в законодательстве, позволяющие властям задерживать российские самолеты в Великобритании; они же сделают полеты или посадку таких воздушных судов в стране уголовным преступлением. В правительстве заявили, что санкции коснутся фигур, близких к Кремлю. Кроме того, новые торговые санкции закроют возможность экспорта в Россию всех британских авиационных или космических технологий, а также сопутствующих услуг, таких как страхование. Тем временем, один самолет в частном аэропорту Фарнборо на юге Англии уже стал предметом особой проверки из-за подозрений в том, что им пользовался российский олигарх. Объявляя о новых мерах, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что изменения нанесут дополнительный экономический ущерб России и близким к Кремлю олигархам и компаниям. По ее словам, правительство продолжит поддерживать Украину и «работать над изоляцией России на международной арене».