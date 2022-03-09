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Великобритания будет задерживать российские самолеты

Великобритания объявила о ряде новых санкций, касающихся российских самолетов и экспорта космической и авиационной техники.

Правительство подготовит изменения в законодательстве, позволяющие властям задерживать российские самолеты в Великобритании; они же сделают полеты или посадку таких воздушных судов в стране уголовным преступлением.

В правительстве заявили, что санкции коснутся фигур, близких к Кремлю.

Кроме того, новые торговые санкции закроют возможность экспорта в Россию всех британских авиационных или космических технологий, а также сопутствующих услуг, таких как страхование.

Тем временем, один самолет в частном аэропорту Фарнборо на юге Англии уже стал предметом особой проверки из-за подозрений в том, что им пользовался российский олигарх.

Объявляя о новых мерах, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что изменения нанесут дополнительный экономический ущерб России и близким к Кремлю олигархам и компаниям.

По ее словам, правительство продолжит поддерживать Украину и «работать над изоляцией России на международной арене».

9 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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