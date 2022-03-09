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Велика Британія заборонила експорт авіаційних та космічних технології до РФ

Про це повідомляє видання Reuters.

Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються або зафрахтовані ким-небудь, пов’язаним з Росією або зазначеними фізичними, або юридичними особами, і включає право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.

“Заборона на польоти літаків під російським прапором з Великобританії і введення кримінальної відповідальності за польоти на них завдасть ще більший економічний біль Росії і тим, хто близький до Кремля”, – заявила міністр закордонних справ Ліз трас.

Міністерство закордонних справ заявило, що 9 березня запропонує нове законодавство для реалізації цих заходів, які також містять право виключати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам.

Нові заходи також перешкоджатимуть експорту авіаційної та космічної техніки, включаючи страхування та перестрахування.

“Це означатиме, що покриття з існуючих полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за існуючими полісами в цих секторах”, – йдеться в повідомленні.

9 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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