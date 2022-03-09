В Черниговской области идут бои, оккупанты грабят мирных жителей — оперативное командование «Север»

На черниговском направлении по состоянию на среду, 9 марта, продолжают идти бои, сообщается на странице в Facebook оперативного командования «Север»

«На днях защитникам области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем выбили его из колеи и сломали план наступления. Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины и силовиков, защищающих Черниговскую область от захватчиков… Подразделения россиян попадают в окружение наших военных», — говорится в сообщении.

В то же время, оккупационные войска прибегают к грабежам и уничтожению имущества мирных жителей области. «Оккупанты прибегают в панике к зверским методам — обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков», — рассказали в оперативном командовании «Север».