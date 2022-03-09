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У Сєвєродонецьку окупанти за добу зруйнували 63 будинки, виявлено тіла 10 загиблих

обстріл Сєвєрожонєцк

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що за добу окупанти зруйнували частково та повністю 63 житлових будинки. Вже сьогодні зранку, 9 березня, загарбники вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вулицею Курчатова. Вчора ворожі снаряди потрапили в дитячий садок, магазини та автомобіль швидкої допомоги.

«Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни… Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку», – йдеться в повідомленні очільника.

Також він повідомив, що окупанти атакували Лисичанськ та Рубіжне, в наслідок чого двоє людей загинули.

9 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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