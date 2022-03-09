Великобритания будет задерживать российские самолеты Велика Британія заборонила експорт авіаційних та космічних технології до РФ » У Харкові відновили українське телевізійне мовлення Ще 6 березня час обстрілів окупантів постраждала телевежа у Харкові, тоді трансляція була припинена. Сьогодні, 9 березня, українське телевізійне мовлення вдалось відновити. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку. «Цифрове телевізійне мовлення в області працює завдяки зусиллям технічного фахівця харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку», – йдеться в повідомленні. Наразі харків’янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник – UA Харків. Зазначимо, крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами: На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена. На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео — якість — 360р або 480р — цього буде достатньо).

Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео — якість — 360р або 480р — цього буде достатньо). На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи. У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок. Додамо, що триває Національний телемарафон #UAразом: провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об’єднались задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в Україні.