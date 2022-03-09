У Харкові відновили українське телевізійне мовлення

Ще 6 березня час обстрілів окупантів постраждала телевежа у Харкові, тоді трансляція була припинена. Сьогодні, 9 березня, українське телевізійне мовлення вдалось відновити.
Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.
«Цифрове телевізійне мовлення в області працює завдяки зусиллям технічного фахівця харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку», – йдеться в повідомленні.
Наразі харків’янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник – UA Харків.
Зазначимо, крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:
- На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
- На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео — якість — 360р або 480р — цього буде достатньо).
- На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
- У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок.
Додамо, що триває Національний телемарафон #UAразом: провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об’єднались задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в Україні.
Leave a Reply